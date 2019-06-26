До парламенту потрапляє п’ять партій. Рейтинг «Слуги народу» падає

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі то до парламенту потрапило б п’ять партій. Такі дані соціологічного опитування проведеного групою «Рейтинг», передає кореспондент Львівського порталу.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія «Слуга народу», яку готові підтримати 45% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Однак у порівнянні із минулим тижнем рівень її підтримки знизився майже на 2%.

Також долає прохідний бар’єр збірна колишніх «регіоналів» та прихильників дружби з окупантами – так звана «Опозиційна платформа – За життя» (12,1%), партія «Голос» (8,4%), «Європейська Солідарність» Порошенка (7.2) та «Батьківщина» Тимошенко (7.0%).

Все дальше від прохідного бар’єру залишається на цьому тижні партія «Сила і честь», яку готові підтримати всього 3,4% виборців. Ще примарніші шанси на потрапляння до парламенту у «Радикальної партії», «ВО «Свободи», «Громадянської позиції», «Українська стратегія», «Опозиційного блоку», «Самопомічі».

Також відомо, що 65% опитаних висловили готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 19% зазначили, що скоріше готові брати участь, 13% – не голосуватимуть, 3% – не визначилися. Вищу готовність брати участь у голосуванні демонструють старші виборці.

Опитування проводилося протягом 20-24 червня 2019 року.