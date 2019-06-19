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Які партії потрапляють до парламенту, – опитування

Андрій Котенський

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Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі то до парламенту потрапило б п’ять партій. Такі дані соціологічного опитування проведеного групою «Рейтинг», передає кореспондент Львівського порталу.

 

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 47,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також долають прохідний бар’єр «Опозиційна платформа – За життя» (11,1%), партія «Голос» (8,1%), «Батьківщина» (7,3%) та «Європейська Солідарність» (5,0%).

На межі потрапляння у парламент партія «Сила і честь», яку готові підтримати 4,1% виборців.

«Громадянська позиція», «Радикальна партія», «ВО «Свобода», «Українська стратегія», «Опозиційний блок», «Самопоміч» за попередніми прогнозами не потрапляють до парламенту.

Також відомо, що 77% висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 12% зазначили, що скоріше готові брати участь, 8% – не голосуватимуть, 3% – не визначилися.

Опитування проводилося протягом 8-12 червня 2019 року.

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