Які партії потрапляють до парламенту, – опитування

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі то до парламенту потрапило б п’ять партій. Такі дані соціологічного опитування проведеного групою «Рейтинг», передає кореспондент Львівського порталу.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 47,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також долають прохідний бар’єр «Опозиційна платформа – За життя» (11,1%), партія «Голос» (8,1%), «Батьківщина» (7,3%) та «Європейська Солідарність» (5,0%).

На межі потрапляння у парламент партія «Сила і честь», яку готові підтримати 4,1% виборців.

«Громадянська позиція», «Радикальна партія», «ВО «Свобода», «Українська стратегія», «Опозиційний блок», «Самопоміч» за попередніми прогнозами не потрапляють до парламенту.

Також відомо, що 77% висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 12% зазначили, що скоріше готові брати участь, 8% – не голосуватимуть, 3% – не визначилися.

Опитування проводилося протягом 8-12 червня 2019 року.