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Українка втратила автомобіль через контрабандні товари вартістю дві тисячі гривень

Вероніка Рой

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Громадянка України втратила свій автомобіль через контрабандні товари вартістю дві тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Як повідомляється, українка, повертаючись автомобілем з приватної поїздки з Республіки Польщі в Україну через пункт пропуску «Грушів-Будомєж», обрала для слідування смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор. Таким чином своїми діями заявила про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

«Під час здійснення митного контролю цього транспортного засобу у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в ньому товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу з використанням технічних засобів митного контролю було виявлено прихований товар, а саме понад 60 л молока в упаковці об’ємом по 1 л торгової марки «Mleczna dolina» та помідори загальною вагою 40 кг. Вказані товари знаходилися у спеціально виготовленому сховищі (тайнику), розміщеному по периметру днища автомобіля, з доступом з салону автомобіля. Приховані товари громадянка визнала своєю власністю», – повідомлять митники.

Як зазначають у ДФС, громадянка України переміщувала через митний кордон України вищевказаний товар з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, котрі утруднюють виявлення товарів. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 ст. 483 Митного Кодексу України.

«Через прихований від митного контролю товар, орієнтовна вартість якого становить близько 2 тис. грн., громадянка України позбулась власного автомобіля вартістю близько 240 000 гривень. Точну вартість предметів правопорушення буде встановлено додатково. Товар та автомобіль вилучено до рішення суду», – додають у ДФС.

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