ОСТАННІ НОВИНИ

У час спеки лікарі нагадують симптоми ботулізму

Анастасія Мельник

|

Ботулізм – це харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків. Однак, лікарі наголошують, що у більшості випадків хвороби можна уникнути, дотримуючись лише простих харчових правил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я.

 

Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:

  • в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
  • м’ясних та грибних консерв;
  • консервів домашнього виробництва;
  • якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
  • якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 годин після споживання зараженої їжі. Водночас, симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 години) або значно пізніше (4 доби і більше).  Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.

Симптоми ботулізму:

  • порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
  • сильно виражена сухість у роті;
  • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
  • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
  • запаморочення;
  • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп);
  • ураження м’язів шиї та кінцівок.

Симптоми ботулізму найчастіше з’являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з’являється порушення зору – одна з найперших ознак ботулізму (хворого турбує «сітка або туман» перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов’язано з паралічем очних м’язів). Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття «грудки» у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі – усі ці симптоми обумовлені ураженням ковтальних м’язів.

Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом – хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках  пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

Лікування ботулізму

Усі хворі на ботулізм незалежно від клінічної форми захворювання підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків – введення ботулінічного антитоксину (синоніми: сироватка, імуноглобулін).

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч на Львівщині зареєстровано вже два випадки ботулізму. Першим був 25-річний мешканець Перемишлянського району. Другий – 64-річний мешканець Нового Роздолу.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...