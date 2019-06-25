У час спеки лікарі нагадують симптоми ботулізму

Ботулізм – це харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків. Однак, лікарі наголошують, що у більшості випадків хвороби можна уникнути, дотримуючись лише простих харчових правил. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я.

Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м’ясних та грибних консерв;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 годин після споживання зараженої їжі. Водночас, симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 години) або значно пізніше (4 доби і більше). Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.

Симптоми ботулізму:

порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;

сильно виражена сухість у роті;

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

запаморочення;

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп);

ураження м’язів шиї та кінцівок.

Симптоми ботулізму найчастіше з’являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з’являється порушення зору – одна з найперших ознак ботулізму (хворого турбує «сітка або туман» перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов’язано з паралічем очних м’язів). Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття «грудки» у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі – усі ці симптоми обумовлені ураженням ковтальних м’язів.

Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом – хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

Лікування ботулізму

Усі хворі на ботулізм незалежно від клінічної форми захворювання підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків – введення ботулінічного антитоксину (синоніми: сироватка, імуноглобулін).

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч на Львівщині зареєстровано вже два випадки ботулізму. Першим був 25-річний мешканець Перемишлянського району. Другий – 64-річний мешканець Нового Роздолу.