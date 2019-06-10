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У Львові до реанімації потрапив чоловік з ботулізмом

Анастасія Мельник

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У суботу, 8 червня, до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом ботулізм госпіталізували 64-річного мешканця Нового Роздолу. Про це у коментарі  Львівському порталу повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

 

«Чоловік у реанімації, його стан важкий», – розповіла Наталія Тімко.

За її словами, чоловік споживав м’ясний паштет домашнього приготування.

До слова, цьогоріч це вже другий випадок ботулізму на Львівщині. Першим був 25-річний мешканець Перемишлянського району.

Детальніше про те, як вберегтися від ботулізму – читайте за посиланням.

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