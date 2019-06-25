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П’ятьом охоронцям ресторану «Старгород», які до смерті побили клієнта, оголосили підозру

Вероніка Рой

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П’ятьом охоронцям львівського ресторану «Старгород» повідомили про підозру у вчинені вбивства клієнта та обрали запобіжний захід.

 

«Повідомлено про підозру п’ятьом охоронцям одного з відомих львівських ресторанів у вчиненні ними злочину, передбаченого ч.1 ст.28, ч.1 ст.119 КК України (вбивство через необережність, вчинене групою осіб без попередньої змови між собою)», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Зазначимо, що інцидент стався 9 квітня 2018 року поблизу ресторану.

Як зазначають у відомстві, того дня вказані особи поблизу входу у ресторан-пивоварню застосували фізичне насильство до одного із відвідувачів. Чоловіки заломлювали потерпілому руки за спину, наносили удари руками та ногами по тілу. Крім цього, притисли обличчям до асфальтного покриття та утримували упродовж декількох хвилин. В результаті таких дій у потерпілого настала механічна асфіксія, яка і стала безпосередньою причиною смерті.

Також повідомляється, що за результатами скоординованої роботи правоохоронних органів та проведених необхідних слідчих (розшукових) дій зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та застави.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії. За вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

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