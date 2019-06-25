Львівська прокуратура передала Грузії крадія, який перебував у міжнародному розшуку

Прокуратура Львівщини екстрадувала до Грузії чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за крадіжку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

«На виконання доручення Міністерства юстиції України прокуратурою Львівської області забезпечено організацію видачі (екстрадиції) громадянина Грузії для виконання вироку Батумського міського суду у вигляді 8 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ст.177 ч.4 п. «б» (крадіжка) КК Грузії», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як зазначається, вказана особа у 2018 році засуджена і українським судом до покарання у вигляді 1 року позбавлення волі за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч.1,2 ст.185 КК України (крадіжка).

Відтак, відбувши покарання у «Миколаївській виправній колонії №50», злочинець вибув до столичного ізолятора для передачі іноземним правоохоронцям.