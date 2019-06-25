До Дня Конституції Укрзалізниця призначила додатковий потяг через Львів

Укрзалізниця призначила додатковий потяг через Львів на святкові та вихідні дні, коли відзначатиметься День Конституції України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

Поїзд № 755/756 Київ — Львів відправиться 28 червня та 1 липня о 00:15, прибуття до Львова о 05:47. У сполученні Львів — Київ він вирушить 27 та 30 червня о 23:00, прибуде до столиці о 05:50.

Докладніше з розкладом руху поїздів можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, а квитки придбати онлайн або в залізничних касах.