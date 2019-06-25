Через повернення Росії Україна може призупинити участь у ПАРЄ

Після повернення повноважень делегації Росії в ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь в асамблеї. Про це заявила в.о. голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Марія Іонова, пише Інтерфакс-Україна.

«Делегація збереться і буде вирішувати. В принципі ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії. І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно», –підкреслила Марія Іонова.

Вона розповіла, що українська делегація протестуватиме під час процедури повернення повноважень членів делегації РФ, яка має відбутися сьогодні, 25 червня.

«Ми будемо протестувати. І коли вони залишаться в залі, ми покинемо його. Нехай вони голосують за Генерального секретаря ПАРЄ без України», – зауважила Іонова.

В.о. голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції нагадала, що 6 з 11 депутатів із делегації Росії перебувають під світовими санкціями, оскільки вони голосували за введення військ в Україну.

«Члени парламентської асамблеї здійснюють самогубство, це початок руйнування самої організації», – заявила Іонова, коментуючи резолюцію про повернення делегації РФ.

За її словами, протягом останніх п’яти років у подібних критичних ситуаціях на допомогу приходив п’ятий президент Петро Порошенко – «він включався і просто дзвонив кому треба, тримав зв’язок і з Меркель, і з іншими».

Іонова зауважила, що в адміністрації президента Зеленського двічі проігнорували офіційні звернення представників української делегації в ПАРЄ, які пропонували зустрітися з президентом перед його візитом до Франції, щоб розповісти «про всі загрози, оскільки розуміли позицію французів».

Вона додала, що німці і французи «сьогодні і останнім часом не приховували свою проросійську політику».

Як повідомляв Львівський портал, у ніч на 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію повернутись до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. При цьому таке рішення принципово змінює санкційний механізм.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи наклала на Росію санкції у квітні 2014 року через анексію Криму та війну на Донбасі, таким чином позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ. Також Росія не платить внески до Ради Європи з червня 2017 року.