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За добу на Львівщині з водойм витягнули двох потопельників

Анастасія Мельник

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У неділю, 23 червня, з львівських водойм водолази підняли на поверхню двох потопельників. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

У повідомленні сказано, що перший випадок трапився у селі Родатичі Городоцького району на базі відпочинку «Чарівна долина», під час купання потонув 20-річний місцевий мешканець.

Також у селі Новосілки Яворівського району в озері місцевими жителями було виявлено та витягнуто на берег тіло 17-річного місцевого мешканця.

Обставини подій встановлюються.

Раніше Львівський портал розповідав, як правильно надати першу допомогу при утопленні.

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