У вбивстві 9-річного Захара підозрюють старшого брата

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві 9-річного Захара. Про це в ефірі «112 Україна» повідомив начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає УНН.

Андрій Крищенко заявив, що підозрюваним виявився 30-річний старший брат, який жив окремо з мамою. Чоловік убив дитину через образу.

«Після того, як знайшли труп хлопчика у водоймі він (підозрюваний – ред.) дав покази, вказав, як проходило вбивство, куди викинув знаряддя вбивства, водолази потім знайшли його, а також вилучені деякі речі, які мають до цього відношення. Цій особі вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Сьогодні слідчий з процесуальним керівником узгодять документи і звернуться до суду для обрання запобіжного заходу», – розповів Андрій Крищенко.

Він також додав, що підозрюваному може загрожувати довічне ув’язнення.

Як повідомляв Львівський портал, у Дарницькому районі столиці знайшли мертвим 9-річного хлопчика, який з 22 червня перебував у розшуку.