ОСТАННІ НОВИНИ

У вбивстві 9-річного Захара підозрюють старшого брата

Анастасія Мельник

|

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві 9-річного Захара. Про це в ефірі «112 Україна» повідомив начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає УНН.

 

Андрій Крищенко заявив, що підозрюваним виявився 30-річний старший брат, який жив окремо з мамою. Чоловік убив дитину через образу.

«Після того, як знайшли труп хлопчика у водоймі він (підозрюваний – ред.) дав покази, вказав, як проходило вбивство, куди викинув знаряддя вбивства, водолази потім знайшли його, а також вилучені деякі речі, які мають до цього відношення. Цій особі вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Сьогодні слідчий з процесуальним керівником узгодять документи і звернуться до суду для обрання запобіжного заходу», –  розповів Андрій Крищенко.

Він також додав, що підозрюваному може загрожувати довічне ув’язнення.

Як повідомляв Львівський портал, у Дарницькому районі столиці знайшли мертвим 9-річного хлопчика, який з 22 червня перебував у розшуку.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...