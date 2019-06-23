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У Києві зарізали і втопили у озері 9-річного хлопчика

Андрій Котенський

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У Дарницькому районі столиці знайшли мертвим 9-річного хлопчика, який з 22 червня перебував у розшуку. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

 

У Дарницькому районі в озері Вирлиця знайшли мертвим 9-річного хлопчика. Він пішов 22 червня близько восьмої години вечора з дому по вулиці Вербицького гуляти біля будинку і не повернувся.

За словами родичів, Захарчик хотів взяти інтерв’ю у перехожих біля його будинку.

Від учора його оголосили у розшук. Але вже сьогодні 9-річного хлопчика знайшли мертвим. За попередньою інформацією, його спочатку зарізали, а потім втопили у водоймищі. На місці працюють слідчі з’ясовують обставини моторошної події.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у вигрібній ямі в одному із домоволодінь смт Іванівка Одеської області виявили тіло 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла 13 червня.

 

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