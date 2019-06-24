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Поліція вимагає від Ради посилити покарання за сексуальні злочини

Анастасія Мельник

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З початку року в Україні вбито понад 50 дітей. Відтак, правоохоронці вимагають посилення покарання за сексуальні злочини відносно неповнолітніх. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменту комунікації Нацполіції України.

 

«Ми хочемо достукатись до депутатів Верховної Ради, що потрібно  розглянути законопроект №6607. Повинен бути Єдиний реєстр осіб, які вчинили сексуальні злочини відносно неповнолітніх. Зокрема, такий  реєстр існує в європейських країнах. Підвищена увага до цих людей – це велика профілактика, це зупиняє цих осіб», – зазначив Сергій Князєв.

Сергій Князєв зауважив: «В цьому році понад 50 дітей вбито. І питання як захистити наших дітей – стоїть перед нами усіма. Відтак, Національна поліції була одним з ініціаторів подання петиції щодо посилення покарання за сексуальні злочини відносно дітей до Верховної Ради».

До слова, законопроект №6607 передбачає:

1. Запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей. Мета реєстру – не допустити до роботи у дитячих закладах осіб, які раніше засуджувались за сексуальне насильство над дітьми. Реєстр напівзакритий. Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст. Право на отримання інформації з реєстру матимуть керівники дитячих закладів.

2. Посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей.

3. Хімічна кастрація. Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які:

  • вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини;
  • мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія.

Хімічна кастрація – це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу.

Як повідомляв Львівський портал, у вигрібній ямі в одному із домоволодінь смт Іванівка Одеської області виявили тіло 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла 13 червня.

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