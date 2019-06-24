На Львівщині судитимуть контрабандиста кокаїну

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Житомирської області, який намагався перевезти через пункт пропуску «Шегині» наркотики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що 3 березня цього року у Шегинях чоловік намагався перевезти через державний кордон 72 г кокаїну. Наркотики він приховав у конструктивних елементах власного мотоцикла, при цьому використавши засоби, що утруднюють виявлення контрабанди.

Втім під час поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники таки виявили та вилучили наркотики.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.305 КК України (контрабанда наркотичного засобу в особливо великих розмірах).

За вчинене лиходію загрожує до 12 років тюрми. Обвинувальний акт скеровано на розгляд Мостиського районного суду.