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Єгиптянин намагався пішки потрапити до ЄС

Андрій Котенський

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Поблизу кордону з Польщею затримали єгиптянина, який прямував до ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

За даними відомства, про незнайомця, арабської зовнішності, якого бачили в одному з прикордонних населених пунктів, співробітникам відділу «Шегині» повідомили місцеві.

В результаті перевірки інформації група реагування затримала 30-річного громадянина Єгипту. Чоловік мав при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні. В ході розбору, метою свого перебування в прикордонні іноземець зазначив намір незаконного перетину українсько-польського кордону поза пунктом пропуску та подальшу подорож до ЄС.

Чоловіка затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.

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