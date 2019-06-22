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Смертельна ДТП на Сколівщині. Авто із підлітками влетіло у міст

Андрій Котенський

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На Сколівщині в ДТП загинув юний водій автомобіля. Четверо його пасажирів, з яких троє неповнолітніх, з травмами різного ступеню важкості доставлені у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у Сколівське відділення поліції 21 червня близько 23.00 надійшло повідомлення про ДТП, яке сталося у селі Тухля.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 18-річний мешканець району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у стіну моста.

Внаслідок ДТП хлопець загинув на місці події. Четверо його пасажирів, 18-річний юнак та троє дівчат віком 16-17 років, були травмовані та потрапили до місцевої лікарні.

Тіло водія скероване на судово-медичну експертизу. Встановлюються обставини автопригоди. Проводиться досудове розслідування.

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