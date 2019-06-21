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У Львові встановили найбільший ватерпольний м’яч у світі

Марина Тараненко

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Сьогодні, 21 червня, у Львові на проспекті Свободи до 70-річчя ватерпольного клубу «Динамо» урочисто відкрили найбільший ватерпольний м’яч у світі.  Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Оскільки такого величезного м’яча світ ще не бачив, то львів’яни стали свідками встановлення національного рекорду України «Найбільший ватерпольний м’яч у світі».

М’яч встановили навпроти пам’ятника Тарасу Шевченку.

За словами організаторів, діаметр експозиції становить близько 3,5 м, а вага – понад 300 кг. Також на його виготовлення було витрачено близько 18 літрів фарби.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні гравці чоловічого ватерпольного клубу «Динамо» «голяка» запрошували львів’ян та гостей міста на свої матчі.

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