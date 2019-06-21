ОСТАННІ НОВИНИ

Як львівські ватерполісти «голяка» центром міста гуляли

Анастасія Мельник

|

Сьогодні, 21 червня, ватерполісти львівського «Динамо» у неординарний спосіб запрошували львів’ян та гостей міста на святкування 70-річчя клубу. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Львівські ватерполісти зібралися біля Ратуші у своїй звичній спортивній формі – плавках. А потім у такому вигляді 11 «іхтіандрів» проїхалися у трамваї до пл. Митної, де роздавали пасажирам квитки-запрошення на свої матчі.

За словами гравця клубу Михайла Лісового, у такий спосіб львів’ян на матчі запрошують з 2000-х років. А все для того, аби популяризувати ватерполо, особливо серед молодого покоління.

На таке незвичне запрошення львів’яни реагували з усмішкою та залюбки фотографувалися зі спортсменами. Однак, зустрічалися і надто консервативні люди, які відвертали погляди від оголених молодиків.

До слова, 22-го червня (18:30 – 21:30) та 23-го червня (12:00 – 16:00) відбудуться змагання у басейні СКА. Там пройдуть півфінали, матч за третє місце й фінал Кубку України із водного поло.

Команди-учасниці: КЗ ЛОР «ЛУФК» (м. Львів), збірна Харківської обл. (м. Харків), ВК «Маріуполь» (м. Маріуполь), ВК «Динамо» Львів» (м. Львів).

Після фінальних змагань, о 17:30 – урочистості до 70-річчя ВК «Динамо» у спортивному комплексі «Євроспорт». Там найкращі гравці клубу отримають почесні відзнаки, а також презентують книгу та фільм про «Динамо».

Для довідки: «Динамо» — чоловічий ватерпольний клуб зі Львова, заснований у 1949-му році. П’ятиразовий чемпіон, багаторазовий срібний і бронзовий призер чемпіонату України. Семиразовий володар Кубка України.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...