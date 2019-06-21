Максимальний бал на ЗНО набрали 25 львівських випускників

25 абітурієнтів зі Львова зуміли набрати максимальні 200 балів на цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Найбільше абітурієнтів максимальний бал набрали на ЗНО з математики – 13 осіб, ще п’ятеро – з англійської мови, двоє – з фізики та один випускник отримав 200 балів з біології.

«Нас дуже тішить попередній результат ЗНО, бо це більший показник за результатами 5 предметів. Ми ще очікуємо результатів із хімії, географії та історії. Сподіваємось, що в нас будуть гарні результати і Львів знову буде найкращим в Україні.

В межах реалізації програми підтримки обдарованої молоді, ті абітурієнти, які отримали 200 балів, зможуть отримати 5 000 гривень, 400-сотники – 10 000 гривень, ті, хто набере 600 балів із трьох предметів, відповідно, отримають міську премію у розмірі 20 000 гривень», – розповіла очільниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

За її словами, у Львові вже є один випускник, який здобув 400 балів на ЗНО з математики та фізики. Таких учнів, які отримали 200 та 400 балів, торік було 17, а у 2017 році – 31.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч ЗНО стартувало 21 травня, а завершилось – 13 червня. Додаткова сесія триватиме з 26 червня до 12 липня за окремим графіком.

Результати тестувань обіцяли оприлюднити до 14 червня (математика, українська мова і література, фізика), до 20 червня – з іноземних мов та біології, до 26 червня – з історії України, географії та хімії.