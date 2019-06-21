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Львів попрощався із відомою гімнасткою, яка загинула у ДТП

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 21 червня, Львів попрощався із відомою гімнасткою Любов’ю Рассихіною, яку насмерть збив автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

 

Чин прощання зі 77-річною Любов’ю Рассихіною відбувся в залі спортивної гімнастики та акробатики на вул. Княгині Ольги, 3-А. Поховали відому львів’янку на Сихівському кладовищі.

Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, Любов Рассихіна загинула 16 червня у Львові під колесами автомобіля. Вона була майстром спорту з гімнастики та суддею міжнародної категорії, декілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА. Майже 60 років прожила у шлюбі із футболістом Борисом Рассихіним, який був головним тренером львівських «Карпат».

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