Львів попрощався із відомою гімнасткою, яка загинула у ДТП

Сьогодні, 21 червня, Львів попрощався із відомою гімнасткою Любов’ю Рассихіною, яку насмерть збив автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Чин прощання зі 77-річною Любов’ю Рассихіною відбувся в залі спортивної гімнастики та акробатики на вул. Княгині Ольги, 3-А. Поховали відому львів’янку на Сихівському кладовищі.

Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким.

Нагадаємо, Любов Рассихіна загинула 16 червня у Львові під колесами автомобіля. Вона була майстром спорту з гімнастики та суддею міжнародної категорії, декілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА. Майже 60 років прожила у шлюбі із футболістом Борисом Рассихіним, який був головним тренером львівських «Карпат».