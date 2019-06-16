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У Львові під колесами автомобіля загинула відома гімнастка

Вероніка Рой

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У Львові автомобіль насмерть збив відому львівську гімнастку Любов Рассихіну. Жінці було 77 років. Про це у Facebook написав керівник прес-служби ФК «Карпати» Юрій Назаркевич.

 

За його словами, трагедія сталася біля Привокзального ринку, що на вул. Городоцькій.

«Жінка йшла на потяг, їхала до своєї доньки. На жаль, смерть настала моментально. Майстру спорту з гімнастики, судді міжнародної категорії Любов Рассихіній було 77 років і вона декілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА. Любов Рассихін – дружина Бориса Рассихіна, який виступав за «Карпати» ще у 1963 році, у перший рік існування команди. У 70-ті роки минулого століття працював у тренерському штабі «Карпат», а в 1989 році був головним тренером відродженого львівського клубу. Любов та Борис Рассихіни прожили разом майже 60 років…», – написав Юрій Назаркевич.

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