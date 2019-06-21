Фільм львівської кінокомпанії покажуть у конкурсній програмі Одеського кінофестивалю

Створений львівською кінокомпанією фільм «U 311: Черкаси» покажуть у національній конкурсній програмі ювілейного Одеського міжнародного кінофестивалю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Повнометражний дебют черкащанина Тимура Ященка розповідає історію екіпажу одноіменного тральщика навесні 2014 року. Консультантом фільму став реальний командир «Черкас» Юрій Федаш, а до акторського складу увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі.

«За сюжетом стрічки двоє хлопців з українського села – Мишко та Лев – з різних причин опиняються на воєнному кораблі ВМС України «Черкаси», дислокованому в порту кримського озера, під час подій на Майдані 2014 року… У той час, коли екіпаж тральщика «Черкаси» проходить навчання, президент Янукович втікає з України, а Крим захоплюють «зелені чоловічки». Починається окупація Кримського півострову. Корабель повертається на базу, але порт вже втрачений. «Черкаси», разом з іншими кораблями українського флоту, заблокований в озері Донузлав – шлях до моря перекритий затопленими судами. Українські кораблі здаються один за одним, лише екіпаж «Черкас» чинить опір і продовжує відважну, хоч і безнадійну, боротьбу з ворогом», – описують зміст фільму.

Всеукраїнська прем’єра та прокат кінотеатральної версії «Черкаси: останній корабель у Криму» заплановані до 6-ї річниці анексії Криму.

MKK Film service – національний кіновиробник з головним офісом у Львові. Компанія займається супроводом кінозйомок у Західній Україні. А у 2015 році МКК фільм сервіс розпочала власне виробництво – спільно із польською студією Мунка створила короткометражний фільм «Лев», який став пріквелом до першої повнометражної роботи, воєнної драми «Черкаси».

Зйомки фільму відбулися за підтримки Держкіно та ВМС України у Очакові, Одесі, та невеличкому селі Чернігівської області.