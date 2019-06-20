Укрзалізниця не хоче віддавати приміщення колишньої поліклініки на Левандівці під школу

Укрзалізниця не збирається передавати приміщення колишньої дитячої поліклініки №2 на вул. Роксоляни, 33-А, аби мерія приєднала їх до СЗШ №65. Про це сьогодні, 20 червня, під час сесії Львівської міської ради повідомила директорка управління комунальної власності Інна Свистун, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповіла чиновниця, міська рада ще з 2016 року просила Укрзалізницю передати їй будівлю площею понад 860 кв м колишньої дитячої поліклінки №2, адже для навчання учнів школи №65 бракує класів.

«На останні листи, які скеровувало управління освіти, Укрзалізниця відповіла, що не має права безоплатно передавати це майно, що поліклініку в подальшому планують використовувати. Укрзалізниця також повідомила, що не вважає доцільною передачу будівлі колишньої дитячої поліклініки у комунальну власність міста», – заявила Інна Свистун.

Відтак у міськраді Львова збираються звертатись у Кабмін із проханням таки ініціювати передачу у комунальну власність приміщення колишньої поліклініки на вул. Роксоляни, 33-А.

Зазначимо, відділення дитячої поліклініки №2 на вул. Роксоляни, 33-А Львівська залізниця закрила ще у 2017 році. Відтоді дітей, що мешкають на Левандівці, обслуговує 3-тя міська поліклініка.

Взимку цього року львів’яни зареєстрували електронну петицію до мерії з проханням приєднати приміщення цієї поліклініки до СЗШ №65, де для навчання дітей бракує більше 20 класів.