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У поліції назвали основну версію вбивства 11-річної Дар’ї Лук’яненко: на сексуальному ґрунті

Соломія Головіна

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За версією слідства вбивство 11-річної Дар’ї Лук’яненко було вчинено на сексуальному ґрунті. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

 

На пошуки 11-річної Дар’ї Лук’яненко з Одеської області були задіяні близько 500 працівників Національної поліції, 400 працівників Національної гвардії та 100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для проведення пошукових заходів були зібрані кінологи із семи областей.

Вчора ввечері Національна поліція затримала особу, яка підозрюється у вчиненні вбивства дівчинки.

«Ним виявився 26-річний  місцевий житель. Він зараз дає покази. За версією слідства вбивство було вчинено на сексуальному ґрунті. Тіло дівчинки знаходиться в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні. Приношу співчуття сім’ї Дар’ї», – сказав голова Нацполіції  Сергій Князєв.

Нагадаємо, вчора, 19 червня, при відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному із домоволодінь селища. В результаті обшуку поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

Як повідомляв Львівський портал, у вигрібній ямі в одному із домоволодінь смт Іванівка Одеської області виявили тіло 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла 13 червня.

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