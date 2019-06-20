У Львові з’явилося Почесне консульство Грузії

Сьогодні у Львові на вулиці Гребінки, 20 відкрили Почесне консульство Грузії. Почесним консулом Грузії у Львові став Ярослав Музичко. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як підкреслив надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Гела Думбадзе, українці — найбільш братній народ для грузинів, тож відкриття консульства у Львові має особливе значення для його країни.

«Я дуже щасливий, що ми відкриваємо почесне консульство Грузії в прекрасному місті Львові. Дуже рідко можна знайти більш близький народ для грузинів, ніж українці. Такі стосунки треба оберігати та примножувати. Мені Львів дуже нагадує Тбілісі — своєю культурою, традиціями, цінностями. Та й загалом між нашими країнами дуже багато спільного», — сказав Гела Думбадзе.

До слова, у Львові є 20 дипломатичних представництв, із яких 3 — генеральні консульства, та ще 17 — почесні. Окрім Львова, консульства Грузії є також в Одесі та Харкові, посольство — в Києві.

Довідка

Гела Думбадзе — грузинський політик, дипломат. Надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні (з 2017). У різні роки працював у Міністерстві закордонних справ Грузії, посольств Грузії в Україні, Азербайджані, Росії, Узбекистані і Таджикистані.

Фото: ЛМР