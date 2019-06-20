Нове житло, торговий центр, готель та офіси. У Львові погодили розбудову Знесіння

Сьогодні, 20 червня, сесія Львівської міської ради затвердила детальний план території у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Волинської, вул. Промислової. Він передбачає будівництво двох житлових комплексів із дитсадками, торгово-розважального центру, офісів та готелю. «За» відповідну ухвалу проголосували 40 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Розроблений детальний план території охоплює ділянку площею 19 га, яка розташована фактично між мікрорайонами Підзамче та Знесіння. Поблизу знаходиться залізнична колія, !FESTrepublic та Фабрика повидла. Також частина детального плану охоплює територію колишнього заводу «Алмазінструмент».

Термін реалізації детального плану території (ДПТ) у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Волинської, вул. Промислової становить 10 років, в тому числі перша черга – 3-7 років. Частина території входить в історичний ареал Львова.

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Відтак ДПТ передбачає будівництво двох житлових комплексів, у яких загалом мешкатимуть близько 2300 нових жителів. Перший із них знаходитиметься між вул. Волинською та вул. Промисловою, і передбачений на 490 квартир. Будинки матимуть різну поверховість (від 3 до 7), на першому поверсі будуть приміщення громадського призначення. Також для майбутніх мешканців облаштують підземні паркінги та зведуть дитсадок на 130 місць.

Другий житловий комплекс розрахований на 362 квартири, а самі будинки матимуть від 2 до 7 поверхів. На нижніх поверхах також передбачені об’єкти громадського призначення та два вбудовані садочки на 60 та 70 місць.

Водночас ділянку між вул. Б. Хмельницького та вул. Механічною планують перетворити у торгово-розважальну зону. Тут збираються облаштувати магазини, невеликі заклади громадського харчування, сквер із громадським простором, а також спорудити торгово-розважальний центр, офіси й апарт-готель.

Також детальний план території передбачає влаштування внутрішньоквартальних проїздів, реконструкцію інженерних мереж та проведення комплексного благоустрою: висадку дерев, облаштування дитячих, спортивних і відпочинкових майданчиків.