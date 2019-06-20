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Конституційний суд визнав законним указ Зеленського про розпуск Верховної Ради, - ЗМІ

Вероніка Рой

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Конституційний суд (КС) України визнав конституційним указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових парламентських виборів. Про це «Інтерфакс-Україна» повідомило агентству інформоване джерело.

 

«Конституційний суд на закритому засіданні Великої палати в четвер визнав конституційним указ про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів», – сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що, отже, вибори відбудуться 21 липня, згідно з указом президента.

Нагадаємо, 20 травня відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського. Під час промови шостий президент заявив, що розпускає парламент.

21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради і призначив дочасні вибори на 21 липня. Він набув чинності з дня публікації — 23 травня.

Група депутатів вважає це рішення незаконним і оскаржила його у Конституційному суді.

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