Поліцейські затримали 23-річного хлопця, який двічі «мінував» об'єкти у Львові

У Львові поліцейські затримали 23-річного зловмисника, який вдруге надав неправдиве повідомлення про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, сьогодні, 19 червня, близько 8.30 на оперативну лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що у Львові на вулиці Суботівській заміновано приміщення одного з банків.

Правоохоронці евакуювали працівників та відвідувачів фінустанови, експерти-вибухотехніки обстежили приміщення та прилеглу територію – вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надав 23-річний львів’янин, який також причетний до скоєння аналогічного злочину.

Так, 20 травня близько 5.30 він зателефонував у поліцію і повідомив про замінування приміщення, розташованого на вулиці Залізничній. Працювали фахівці усіх служб, які задіюються у таких випадках. За результатами обстежень – вибухівки у закладі не було.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 та ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Мешканцю Львова загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.