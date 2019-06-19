На Левандівці в «Ощадбанку» шукали вибухівку

Сьогодні вранці надійшло повідомлення про замінування «Ощадбанку» на вулиці Суботівській, 7. Поліцейським вдалось встановити особу «мінувальника». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«19 червня близько 08.38 год на телефон «101» диспетчера ОКЦ ГУ ДСНСУ у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про замінування відділення «Ощадбанку» на вул. Суботівській, 7 (Залізничний район). Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось. На місці ймовірного замінування працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова, згідно з «Планом дій …», – йдеться у повідомленні.

О 09.45 год. обстеження завершено. Вибухового пристрою не виявлено.