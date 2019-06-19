Активісти під стінами ЛОДА вимагали прозорого призначення керівника області

Сьогодні, 19 червня, під стінами Львівської ОДА пікетували близько 50 активістів, які вимагали відкритого та прозорого призначення нового керівника ЛОДА. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, за словами активістів, вони вимагають у п’ятницю, 21 червня, у сесійній залі Львівської облради провести прозорі громадські обговорення кандидатів на посаду голови Львівської ОДА. Для об’єктивності та прозорості просили зробити вільний вхід для всіх охочих мешканців Львівщини та представників ЗМІ.

«Ми вимагаємо кандидатів на голову Львівської ОДА обговорювати не у Facebook чи інших соціальних мережах, а в реальному житті. У свою чергу, кожен кандидат не повинен ховатися, а повинен прийти на громадське обговорення. Усі наші вимоги активісти задекларували у зверненні до президента України Володимира Зеленського, Кабінету міністрів України та Верховної Ради», – сказав один з активістів.

Зазначимо, що до учасників протесту вийшов т.в.о. голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, якому передали звернення активістів.

Голова громадської ради при Львівській ОДА Андрій Болюбаш додав: «Ми навіть не маємо відкритого списку тих реальних претендентів, які були. Ми маємо лише інформаційні вкиди. Наприклад, останній був про те, що людина олігарха, який працював за режиму Януковича, хоче працювати на посаді голови Львівської ОДА. Коли в інтернеті розкрили його сутність, він зразу начебто відмовився. І тут дають іншого кандидата. Так, можливо, він професійний, молодий та енергійний. Але чи він має достатній багаж знань, аби керувати нашою областю? Чи він готовий пройти поліграф з трьома блоками питань: «Яка політична сила його лобіює?», «Яке відношення ця людина має до корупційних схем?», «І чи має ця людина відношення до спецслужб іншої держави?».

Нагадаємо, 14 червня президент Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook опитування, запропонувавши висловитись щодо трьох кандидатів на посаду очільника Львівської облдержадміністрації. До обговорення Володимир Зеленський запропонував кандидатури директора ДТЕК Бурштинської ТЕС Дениса Шмигаля, голови західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger Маркіяна Мальського та топ-менеджера групи компаній «Еко-Оптіма» Максима Козицького.

Якщо раніше ми писали про одного із фаворитів обговорення – Маркіяна Мальського, то сьогодні вже серйозно обговорюється кандидатура бізнесмена Максима Козицького, як потенційного очільника Львівщини.