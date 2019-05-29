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Зеленський подав до Ради законопроект про імпічмент

Вероніка Рой

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Президент України  Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону про імпічмент глави держави. Про це на брифінгу 29 травня розповів представник президента у ВР Руслан Стефанчук, передає Українська правда.

 

«Президент Зеленський сьогодні передав до Верховної Ради проект закону про особливу процедуру – усунення президента з поста, імпічмент», – сказав Стефанчук.

Стефанчук нагадав, що у ВР також є проект закону про зняття недоторканності з народних депутатів і було б непогано прийняти рішення щодо нього.

«Разом із цим законодавчим актом до ВР вкотре спрямовано звернення президента з тим, щоб Рада не забула, що у неї лежить законопроект 7203, яким скасовується депутатська недоторканність», – додав представник Зеленського в Раді.

Також він анонсував подальші законопроекти, зокрема щодо відповідальності за кнопкодавство, щодо депутатських прогулів, відповідальності за корупційні інтереси чи конфлікт інтересів нардепів, кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Стефанчук додав, що Зеленський не буде підписувати закони, які приймалися з порушенням процедури.

За його словами, президентський законопроект про імпічмент відрізняється від уже зареєстрованих у Раді.

Зокрема, представник Зеленського наголосив, що законопроект про імпічмент у ВР мають прийняти окремо. Про це він сказав, коментуючи проект закону про тимчасові слідчі комісії, де, за словами спікера Ради Андрія Парубія, прописаний процес імпічменту президента.

Стефанчук заявив, що в проекті закону про ТСК такого немає.

Водночас, на сайті ВР ще не зареєстровано президентського законопроекту, проте вказаний проект закону «про спеціальну тимчасову слідчу комісії Верховної Ради з проведення розслідування вчинення президентом державної зради або іншого злочину». Ініціатором такого законопроекту був нардеп від БПП Олексій Гончаренко.

Фото: сайт президента

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