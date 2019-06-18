У справі щодо екс-заступниці Гички зникли речові докази, – прокуратура

У справі щодо колишньої заступниці головного лікаря з медичної частини Львівської обласної клінічної лікарні, яку підозрюють у хабарництві, зникли речові докази. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Ще у лютому 2017 року прокуратура скерувала до Личаківського районного суду м. Львова обвинувальний акт стосовно колишньої заступниці головного лікаря з медичної частини Львівської обласної клінічної лікарні. Посадовицю підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

«З метою прийняття судом законного та об’єктивного рішення органи прокуратури забезпечили належне підтримання публічного обвинувачення, в ході якого до суду передали докази. Зокрема, матеріальні носії інформації, на яких зафіксовані результати негласних слідчих (розшукових) дій. Водночас у ході судового засідання, яке відбулось 12 червня цього року головуюча суддя Світлана Леньо оголосила про втрату цих матеріальних носіїв», – повідомили у прокуратурі.

Зважаючи на втрату речових доказів, суддя призначила внутрішню службову перевірку, яка триватиме до 25 червня.

Відтак прокуратура взяла на контроль проведення цієї перевірки, а також просить, аби участь у ній взяв представник територіального управління Державної судової адміністрації України.

Як повідомляв Львівський портал, у листопаді 2016 року заступницю головного лікаря з медичної частини Львівської обласної клінічної лікарні Наталію Ван Доеверен затримали на хабарі у 6000 грн. За ці кошти чиновниця мала прийняти на лікування мешканку області.

Згодом жінка вийшла із СІЗО під заставу, а своє затримання на хабарі вона назвала спланованою провокацією від керівника Львівської обласної клінічної лікарні Михайла Гички.

Також у лютому цього року прокуратура Львівщини заявляла, що екс-посадовиця намагається скомпрометувати правоохоронні органи.