Побутова хімія, косметика та сигарети: за вихідні митники вилучили товарів на понад 200 тисяч

Упродовж вихідних працівники Львівської митниці ДФС склали 50 протоколів про порушення митних правил та вилучили предмети, які намагались незаконно перевезти через кордон, на суму понад 200 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Найбільше правопорушень зафіксовано під час ввезенням товарів на митну територію України. В основному громадяни намагались порушували порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю. Тобто переміщували «зеленим коридором» товари, переміщення яких обмежено законодавством України, або товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Серед вилученого: автозапчастини, твердопаливні котли, холодильники, побутова хімія, косметика, а також одяг та взуття. З продуктів харчування вилучали сири та сосиски.

Під час митного контролю на виїзд з України зафіксовано спробу незаконного переміщення сигарет. Затримано транспортний засіб, в якому було обладнано сховок для приховування предметів правопорушення.

Фото: ДФС