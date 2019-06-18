Горе-матір зі Львова, яка хотіла продати доньку у сексуальне рабство, може вийти з СІЗО під заставу

38-річну львів’янку, яка намагалась продати свою доньку у сексуальне рабство за кордоном, помістили під варту. Втім вийти з СІЗО вона може, сплативши 192 тисячі гривень застави. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що жінка мала намір за 3000 євро продати свою доньку у сексуальне рабство у Прагу. Про те, що зловмисниця шукає покупців для власної дитини, правоохоронцям стало відомо ще у квітні.

Затримали горе-матір на початку червня в аеропорту «Львів» під час того, як вона отримувала 2700 доларів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.149 КК України (торгівля людьми, вчинена щодо неповнолітнього його батьками).

Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі 192 000 грн.

За вчинене фігурантці загрожує від 8 до 15 років тюрми із конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.