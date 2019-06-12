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У Львові жінка хотіла продати свою доньку у сексуальне рабство до Чехії

Анастасія Мельник

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У Львівському міжнародному аеропорту, учора, 11 червня, правоохоронці затримали 38-річну львів’янку, під час отримання 2 700 доларів США. За ці гроші жінка планувала передати свою 17-річну доньку для подальшої сексуальної експлуатації у Чеську Республіку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що львів’янка підшуковує «клієнтів», аби продати свою доньку для сексуальної експлуатації.

Під час реалізації оперативних заходів поліцейські затримали жінку в аеропорту під час отримання нею коштів за продаж дитини.

Раніше затримана неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків (ст.184 КУпАП), вчинення насильства в сім’ї (ст.173-2 КУпАП), заняття проституцією тощо (ст. 181-1 КУпАП).

Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

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