ЦВК зареєструвала 24 кандидати у нардепи зі Львівщини

24 уродженці Львівської області хочуть стати депутатами Верховної Ради України. Відповідний перелік із 24 кандидатів, які братимуть участь у позачергових парламентських виборах, оприлюднила Центральна виборча комісія, повідомляє Львівський портал.
Загалом на Львівщині є 12 виборчих округів, і наразі ЦВК зареєструвала 24 кандидати у народні депутати України. Найбільше охочих потрапити до парламенту є від виборчого округу №121 (міста Борислав, Дрогобич, Трускавець та весь Дрогобицький район).
Львівський портал подає повний перелік зареєстрованих кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради України, які відбудуться 21 липня:
Одномандатний виборчий округ №115 (Сихівський район, частина Личаківського району Львова):
- Володимир Квурт, мер Винників, самовисуванець
- Юрій Михальчишин, народний депутат VII скликання (2012–2014), екс-член ВО «Свобода», самовисуванець
Одномандатний виборчий округ №116 (Залізничний район, частина Шевченківського району Львова):
- Володимир Доманський, Брюховицький селищний голова, самовисуванець
- Ірина Подоляк, чинна народна депутатка, Об’єднання «Самопоміч»
Одномандатний виборчий округ №117 (Галицький, Франківський райони, частина Шевченківського району Львова):
- Тарас Стецьків, народний депутат I-IV та VI cкликань, партія «Громадянська позиція»
- Оксана Юринець, чинна народна депутатка, самовисування
Одномандатний виборчий округ №118 (частина Личаківського, частина Шевченківського районів Львова, Пустомитівський район):
- Богдан Дубневич, чинний народний депутат, самовисуванець
- Орест Косик, підприємець, самовисуванець
Одномандатний виборчий округ №119 (Бродівський, Буський, Радехівський райони, частина Кам’янка-Бузького району):
- Олександр Тіщенко, комісар Львівського обласного військового комісаріату, самовисуванець
Одномандатний виборчий округ №120 (Городоцький, Мостиський райони, частина Самбірського району):
- Володимир Гірняк, заступник голови Львівської обласної ради, партія «Громадянська позиція»
- Ярослав Дубневич, чинний народний депутат, самовисуванець
Одномандатний виборчий округ №121 (міста Борислав, Дрогобич, Трускавець, Дрогобицький район):
- Михайло Алєксєєв, бухгалтер, політична партія «Правий сектор»
- Назар Жолобович, провідний спеціаліст відділу молодіжної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА, самовисуванець
- Павло Малихін, керівник Військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області, самовисуванець
- Богдан Матківський, чинний народний депутат, партія «Громадянська позиція»
Одномандатний виборчий округ №122 (Жовківський, Яворівський райони):
- Андрій Гнатуш, директор ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» (належить братам Дубневичам), самовисуванець
- Роман Онисько, директор ТОВ «Будінвест траст» (створена у квітні цього року будівельна компанія), самовисуванець
- Сергій Ушарук, директор будівельної компанії «Галичбудсервіс», самовисуванець
Одномандатний виборчий округ №123 (Новий Розділ, Золочівський, Миколаївський, Перемишлянський райони):
- Тарас Батенко, чинний народний депутат, самовисуванець
Одномандатний виборчий округ №124 (Червоноград, Сокальський район, частина Кам’янка-Бузького району):
- Олег Мусій, чинний народний депутат, партія «Громадянська позиція»
Одномандатний виборчий округ №125 (Самбір, Сколівський, Старосамбірський, Турківський райони, частина Самбірського району):
- Василь Курій, фізична особа-підприємець, самовисуванець
- Андрій Лопушанський, чинний народний депутат, самовисуванець
Одномандатний виборчий округ №126 (міста Моршин, Стрий, Жидачівський, Стрийський райони):
- Олег Канівець, голова благодійного фонду «Добре серце», партія «Громадянська позиція»
- Андрій Кіт, чинний народний депутат, самовисуванець.
Зазначимо, що оприлюднений ЦВК список кандидатів у народні депутати України не є остаточним, він ще може уточнюватися.
Нагадаємо, передвиборча парламентська кампанія в Україні стартувала 24 травня.
Наталя Дуляба