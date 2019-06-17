ЦВК зареєструвала 24 кандидати у нардепи зі Львівщини

24 уродженці Львівської області хочуть стати депутатами Верховної Ради України. Відповідний перелік із 24 кандидатів, які братимуть участь у позачергових парламентських виборах, оприлюднила Центральна виборча комісія, повідомляє Львівський портал.

Загалом на Львівщині є 12 виборчих округів, і наразі ЦВК зареєструвала 24 кандидати у народні депутати України. Найбільше охочих потрапити до парламенту є від виборчого округу №121 (міста Борислав, Дрогобич, Трускавець та весь Дрогобицький район).

Львівський портал подає повний перелік зареєстрованих кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради України, які відбудуться 21 липня:

Одномандатний виборчий округ №115 (Сихівський район, частина Личаківського району Львова):

Володимир Квурт, мер Винників, самовисуванець

Юрій Михальчишин, народний депутат VII скликання (2012–2014), екс-член ВО «Свобода», самовисуванець

Одномандатний виборчий округ №116 (Залізничний район, частина Шевченківського району Львова):

Володимир Доманський, Брюховицький селищний голова, самовисуванець

Ірина Подоляк, чинна народна депутатка, Об’єднання «Самопоміч»

Одномандатний виборчий округ №117 (Галицький, Франківський райони, частина Шевченківського району Львова):

Тарас Стецьків, народний депутат I-IV та VI cкликань, партія «Громадянська позиція»

Оксана Юринець, чинна народна депутатка, самовисування

Одномандатний виборчий округ №118 (частина Личаківського, частина Шевченківського районів Львова, Пустомитівський район):

Богдан Дубневич, чинний народний депутат, самовисуванець

Орест Косик, підприємець, самовисуванець

Одномандатний виборчий округ №119 (Бродівський, Буський, Радехівський райони, частина Кам’янка-Бузького району):

Олександр Тіщенко, комісар Львівського обласного військового комісаріату, самовисуванець

Одномандатний виборчий округ №120 (Городоцький, Мостиський райони, частина Самбірського району):

Володимир Гірняк, заступник голови Львівської обласної ради, партія «Громадянська позиція»

Ярослав Дубневич, чинний народний депутат, самовисуванець

Одномандатний виборчий округ №121 (міста Борислав, Дрогобич, Трускавець, Дрогобицький район):

Михайло Алєксєєв, бухгалтер, політична партія «Правий сектор»

Назар Жолобович, провідний спеціаліст відділу молодіжної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА, самовисуванець

Павло Малихін, керівник Військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області, самовисуванець

Богдан Матківський, чинний народний депутат, партія «Громадянська позиція»

Одномандатний виборчий округ №122 (Жовківський, Яворівський райони):

Андрій Гнатуш, директор ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» (належить братам Дубневичам), самовисуванець

Роман Онисько, директор ТОВ «Будінвест траст» (створена у квітні цього року будівельна компанія), самовисуванець

Сергій Ушарук, директор будівельної компанії «Галичбудсервіс», самовисуванець

Одномандатний виборчий округ №123 (Новий Розділ, Золочівський, Миколаївський, Перемишлянський райони):

Тарас Батенко, чинний народний депутат, самовисуванець

Одномандатний виборчий округ №124 (Червоноград, Сокальський район, частина Кам’янка-Бузького району):

Олег Мусій, чинний народний депутат, партія «Громадянська позиція»

Одномандатний виборчий округ №125 (Самбір, Сколівський, Старосамбірський, Турківський райони, частина Самбірського району):

Василь Курій, фізична особа-підприємець, самовисуванець

Андрій Лопушанський, чинний народний депутат, самовисуванець

Одномандатний виборчий округ №126 (міста Моршин, Стрий, Жидачівський, Стрийський райони):

Олег Канівець, голова благодійного фонду «Добре серце», партія «Громадянська позиція»

Андрій Кіт, чинний народний депутат, самовисуванець.

Зазначимо, що оприлюднений ЦВК список кандидатів у народні депутати України не є остаточним, він ще може уточнюватися.

Нагадаємо, передвиборча парламентська кампанія в Україні стартувала 24 травня.