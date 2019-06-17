Супрун нагадала сиптоми зневоднення у тварин

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на свої Facebook-сторінці, у рамках флешмобу #водутваринам, розповіла про симптоми зневоднення у тварин.

Початкові симптоми зневоднення у тварин найчастіше проявляються як:

млявість,

втрата апетиту,

сухість у роті,

втрата еластичності шкіри,

«затоплені» очі

зменшена рухливість.

Також Уляна Супрун радить не випускайте своїх домашніх улюбленців на вулицю у піковий період спеки, а краще залишити їх вдома у прохолодному приміщенні. Адже, високі температури можуть викликати не лише зневоднення, а й тепловий удар та фізичні травми, у тому числі пошкодження мозку.

«Крім того, не залишайте тварин у припаркованому автомобілі. Навіть протягом короткого періоду часу, коли вікна злегка відкриті. У спеку ризики отримати тепловий удар дуже високі, навіть якщо автомобіль знаходиться в тіні», – наголосила міністр.

Як повідомляв Львівський портал, активісти UAnimals запустили флешмоб #водутваринам та закликають кафе, магазини, заправки та інші заклади виставляти на вулиці миски з водою, аби врятувати від спеки тварин