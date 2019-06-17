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Супрун нагадала сиптоми зневоднення у тварин

Анастасія Мельник

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В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на свої Facebook-сторінці, у рамках флешмобу #водутваринам, розповіла про симптоми зневоднення у тварин.

 

Початкові симптоми зневоднення у тварин найчастіше проявляються як:

  •  млявість,
  • втрата апетиту,
  • сухість у роті,
  • втрата еластичності шкіри,
  • «затоплені» очі
  • зменшена рухливість.

Також Уляна Супрун радить не випускайте своїх домашніх улюбленців на вулицю у піковий період спеки, а краще залишити їх вдома у прохолодному приміщенні. Адже, високі температури можуть викликати не лише зневоднення, а й тепловий удар та фізичні травми, у тому числі пошкодження мозку.

«Крім того, не залишайте тварин у припаркованому автомобілі. Навіть протягом короткого періоду часу, коли вікна злегка відкриті. У спеку ризики отримати тепловий удар дуже високі, навіть якщо автомобіль знаходиться в тіні», – наголосила міністр.

Як повідомляв Львівський портал, активісти UAnimals запустили флешмоб #водутваринам та закликають кафе, магазини, заправки та інші заклади виставляти на вулиці миски з водою, аби врятувати від спеки тварин

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