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Активісти закликають біля кафе та магазинів виставляти миски з водою, аби врятувати тварин від спеки

Вероніка Рой

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Активісти UAnimals запустили флешмоб #водутваринам та закликають кафе, магазини, заправки та інші заклади виставляти на вулиці миски з водою, аби врятувати від спеки тварин. Про це йдеться на Facebook-сторінці UAnimals.

 

«Це займає кілька хвилин, але рятує життя безпритульних тварин. Під час літньої спеки коти і собаки опиняються під загрозою смерті через зневоднення. Свої фото можете розміщувати під хештегом #водутваринам, аби якомога більше людей долучалися до ініціативи, що рятує життя. Тегайте місцеві заклади, які запрошуєте брати участь у флеш-мобі і рятувати тварин», – йдеться у повідомленні активістів.

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