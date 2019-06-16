Активісти закликають біля кафе та магазинів виставляти миски з водою, аби врятувати тварин від спеки

Активісти UAnimals запустили флешмоб #водутваринам та закликають кафе, магазини, заправки та інші заклади виставляти на вулиці миски з водою, аби врятувати від спеки тварин. Про це йдеться на Facebook-сторінці UAnimals.

«Це займає кілька хвилин, але рятує життя безпритульних тварин. Під час літньої спеки коти і собаки опиняються під загрозою смерті через зневоднення. Свої фото можете розміщувати під хештегом #водутваринам, аби якомога більше людей долучалися до ініціативи, що рятує життя. Тегайте місцеві заклади, які запрошуєте брати участь у флеш-мобі і рятувати тварин», – йдеться у повідомленні активістів.