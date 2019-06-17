Півзахисник юнацької збірної України Дришлюк прокоментував чемпіонат світу

Півзахисник юнацької збірної України U-20 Кирило Дришлюк прокоментував виступ синьо-жовтих на юнацькому чемпіонаті світу в Польщі, передає прес-служба ФФУ.

— Кириле, відчуваєш себе чемпіоном світу?

— Поки що важко це усвідомити. Напевно, потрібно, аби пройшов час, щоб зрозуміти, якого успіху ми досягли.

— Який матч у Польщі був для українців найскладнішим?

— Кожна гра була по-своєму складною. Ми налаштовувалися на кожен поєдинок як на останній, виходили на поле й викладалися на всі сто відсотків. Звичайно, особливим був фінал. Налаштовувалися дуже серйозно. Ми не хотіли вийти й віддати гру. Це було б неправильно.

— Після того як Південна Корея відкрила рахунок, злякалися за остаточний результат?

— Трохи. Кожен футболіст це відчуває, коли пропускається гол на початку матчу. Але я радий, що партнери по команді зібралися, й у підсумку ми перемогли — 3:1 і довели, що заслужено виграли Кубок світу.

— Твій батько — герой АТО. Напевно, він на небесах зараз радіє твоєму успіху…

— Кожен день я молюся і прошу його, щоб він мені допомагав. Радий, що ми не підвели його й стали чемпіонами світу.

— Назви трьох кращих гравців збірної України на мундіалі.

— Не буду нікого виділяти. Усі молодці.

— Чого очікуєш тепер від своєї подальшої кар’єри?

— До 28 червня перебуватиму у відпустці, потім буду з «Олександрією» готуватися до початку сезону. Хочу продовжити працювати, щоб нарешті заграти в «Олександрії».

Як повідомляв Львівський портал, збірна України перемогла Південну Корею та стала чемпіоном світу з футболу U-20.