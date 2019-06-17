Львів’ян закликають проголосувати за скульптуру, яку встановлять у Львові

До 13 вересня триває конкурс скульптур «Натхненні Пінзелем». Скульптуру переможця виготовлять у повний зріст та подарують місту за гроші мецената. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
У конкурсі беруть участь 12 скульпторів, які представляють 14 робіт:
- Іван Самотос,
- Петро Старух,
- Віктор Проданчук,
- Володимир Цісарик,
- Василь Бабій,
- Ярослав Костко,
- Павло Бондар,
- Володимир Семків,
- Тарас Данилюк,
- Мар’ян Король,
- Сергій Жолудь,
- Василь Гриневич.
Ознайомитися зі скульптурами та проголосувати за найкращу можна за посиланням.
Нагадаємо, презентували скульптури 4 червня у фойє Львівської опери, у рамках конкурсу «Натхненні Пінзелем».
Анастасія Мельник