Львів’ян закликають проголосувати за скульптуру, яку встановлять у Львові

До 13 вересня триває конкурс скульптур «Натхненні Пінзелем». Скульптуру переможця виготовлять у повний зріст та подарують місту за гроші мецената. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У конкурсі беруть участь 12 скульпторів, які представляють 14 робіт:

Іван Самотос,

Петро Старух,

Віктор Проданчук,

Володимир Цісарик,

Василь Бабій,

Ярослав Костко,

Павло Бондар,

Володимир Семків,

Тарас Данилюк,

Мар’ян Король,

Сергій Жолудь,

Василь Гриневич.

Ознайомитися зі скульптурами та проголосувати за найкращу можна за посиланням.

Нагадаємо, презентували скульптури 4 червня у фойє Львівської опери, у рамках конкурсу «Натхненні Пінзелем».