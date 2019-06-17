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Львів’ян закликають проголосувати за скульптуру, яку встановлять у Львові

Анастасія Мельник

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До 13 вересня триває конкурс скульптур «Натхненні Пінзелем». Скульптуру переможця виготовлять у повний зріст та подарують місту за гроші мецената. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

У конкурсі беруть участь 12 скульпторів, які представляють 14 робіт:

  •  Іван Самотос,
  • Петро Старух,
  • Віктор Проданчук,
  • Володимир Цісарик,
  • Василь Бабій,
  • Ярослав Костко,
  • Павло Бондар,
  • Володимир Семків,
  • Тарас Данилюк,
  • Мар’ян Король,
  • Сергій Жолудь,
  • Василь Гриневич.

Ознайомитися зі скульптурами та проголосувати за найкращу можна за посиланням.

Нагадаємо, презентували скульптури 4 червня у фойє Львівської опери, у рамках конкурсу «Натхненні Пінзелем».

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