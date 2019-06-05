У Опері презентували скульптури «Натхненні Пінзелем»: найкращу встановлять у місті

У фойє Львівської опери вчора, 4 червня, урочисто презентували скульптури в рамках конкурсу «Натхненні Пінзелем». Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Додамо, що захід проводиться в рамках проекту «Під Зорею Пінзеля». Участь в конкурсі взяли митці: Іван Самотос, Петро Старух, Віктор Проданчук, Володимир Цісарик, Павло Бондар, Ярослав Костко, Володимир Семків, Тарас Данилюк, Василь Бабій.

«У нас відбувається багато різних подій, але сьогодні унікальний день, бо він присвячений Пінзелю… Отож, відчуйте симфонію життя у Львівській опері», – сказав під час урочистого відкриття заступник генерального директора Львівської опери Тарас Курчик.

Також наголосимо, що мета цього конкурсу – популяризувати творчість геніального українського скульптора XVIII ст. Іоана Георгія Пінзеля.

«Так ми реалізуємо три цілі одночасно. По-перше, віддамо шану Іоану Георгію Пінзелю, популяризуємо його через соцмережі. Людям буде цікаво, чи здобуде першість робота, яка їм сподобалася і за яку вони проголосували. По-друге, ми покажемо світу сучасних скульпторів. По-третє, ми відроджуємо меценатство, тому що я вірю, що ця скульптура буде виготовлена за ці кошти і подарована місту, як символ пошани Пінзеля», – пояснила засновниця проекту засновниця проекту «Під зорею Пінзеля» Івона Лобан.

Переможця конкурсу мають обрати під час голосування у соцмережах, в якому зможе взяти участь кожний. Після кількамісячного обговорення і прийняття рішення скульптуру-переможця виготовлять у більшому розмірі і подарують місту.

«Я цією скульптурою хотів показати, що люди бувають двосторонніми, особливо – жінки. Жінка може одне думати, про друге мріяти, а третє робити. Так я зобразив жіночу сутність. Вона підходить і, якщо говорити про Пінзеля. І взагалі Пінзель для України – це як для Італії Мікеланджело, Боттічеллі чи Леонардо да Вінчі», – каже митець Василь Бабій.

Додамо, що опісля презентації у дзеркальній залі театру гостей чекала унікальна вистава «ЛЮДИНА, або Містерія Майстра Пінзеля».

Довідка:

Проект «Під Зорею Пінзеля» створений у 2017 році. Іоан Георгій Пінзель – видатний митець епохи бароко, що творив на теренах Галичини, тривалий час був забутий. Його відкрив і врятував від забуття директор Львівської галереї мистецтв, Герой України, мистецтвознавець Борис Григорович Возницький. Він ініціював створення Музею Пінзеля у Львові, а згодом – експонування його творів у Франції. У 2012 р. не тільки весь Париж, а його мільйонні туристи побачили виставку «Іоан Георгій Пінзель. Скульптор бароко в Україні», яка на високому рівні репрезентувала мистецьку Україну й підкорила відвідувачів Лувру.

Незважаючи на гучний тріумф виставки та попри існування Музею Пінзеля в центрі Львова, багато жителів нашого міста незнайомі зі скульптурами Майстра, а деякі навіть ніколи не чули його імені.

Завдяки своїй оригінальній багатогранній концепції, проект «Під Зорею Пінзеля» – через музику відомих музикантів, колекцію одягу « Пінзель. Львів. Бароко», картини і скульптури сучасних митців, книги і альбоми, конференції, вистави в театрі, конкурс льодових скульптур, покази моди, створення новорічних іграшок, які прикрашали ялинку в Палаці Потоцьких; виставки, фільм «Тайна Пінзеля. Від Бучача до Лувру», відеоролик « The Pinzel under Star» для презентації України на світовому конкурсі і різдвяний проморолик « Львів. Бароко. Різдво»; залучення й ознайомлення з проектом дитячої аудиторії, публікацій у періодичних виданнях; телепрограми й інтерв‘ю, підтримку журналістів – до постаті геніального скульптора вдалося не лише привернути увагу багатьох людей, а й ознайомити їх із творчістю Майстра.

Ще один дуже важливий напрям проекту «Під Зорею Пінзеля» – турбота про костел Всіх Святих у селі Годовиця. Саме в ньому знаходився різьблений вівтар, створений Пінзелем, – шедевр, що викликав подив і захоплення відвідувачів Лувру. Із 1974 року храм перебуває в аварійному стані, без даху. Багато заходів, спрямованих на його відновлення, відбуваються біля цього храму.