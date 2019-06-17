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40-річчя творчості Вовкуна: Опера запрошує на ретроспективу відомих постановок

Анастасія Мельник

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Із нагоди сорокаріччя творчої діяльності генерального директора-художнього керівника Львівського оперного театру Василя Вовкуна поціновувачів мистецтва запрошують 18 – 23 червня поринути у ретроспективу таких його оперних постановок: «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, «Дон Жуан» В.А.Моцарта. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

 

Оперу «Дон Жуан» на сцені театру представлять 18, 19 червня, «Бал-маскарад» – 21 червня, «Коли цвіте папороть» – 22, 23 червня. Початок вистав о 18 год.

Як зазначив народний артист України, лауреат Національної премії України імені Т.Шевченка диригент Володимир Сіренко, це святкування не просто сорока років діяльності Василя Вовкуна, а – творчого горіння. «Вовкун любить пливти проти течії. Це важко й небезпечно. Я йому і співчуваю, і по-доброму заздрю: як йому вдається виборсатись. Із Вовкуном нелегко у творчості, навіть мені, незалежному. Однак його напівбожевільне горіння, його вибухи треба сприймати радше як плюс, бо вони дають чудові результати і запалюють натхненням інших», – охарактеризував він гендиректора Львівської опери.

Василь Вовкун здобув визнання як режисер, сценарист, культуролог, автор кількох прозових на наукових видань. Впродовж 2007-2010 рр. був міністром Культури і туризму України. З березня 2017 року працює на посаді Генерального директора – художнього керівника Львівського національного академічного театру опери та балету імені С. Крушельницької.

Як режисер Василь Вовкун здійснив більше 300 різних постановок масових видовищ, державних, релігійних і професійних свят, молодіжних масових акцій; Днів культури України в Німеччині, Франції, Китаї, Словаччині, Польщі, Сербії, Грузії, Азербайджані. Отримав вагомі відзнаки, як «Кращий режисер масових видовищ в Україні» (1994), «Кращий режисер масових видовищ» (1997, 1998, 1999). Лауреат премії «Золотий тризуб» в номінації «Режисер» (1997). Залужений діяч мистецтв України (1998) та Народний артист України (2007).

Додамо, що початок його праці в реалізації оперних постановок розпочався у 1996 році з опери-ораторії «Цар Едіп» І. Стравінського, яка викликала великий мистецький резонанс в Україні. А далі були оперні постановки у оперних театрах Львова, Донецька, Одеси, Варшави, зокрема, «Бал-маскарад» та «Набукко» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, «Богдан Хмельницький» К. Данькевича, «Дон Жуан» та «Весілля Фігаро» В.А. Моцарта, балети «Пульчинела» та «Весна священна» І. Стравінського та інші. Кожна з них – успіх, зацікавлення, схвильовані відгуки глядачів та численні розгорнуті рецензії музикознавців.

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