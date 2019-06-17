14 мешканців Львівщини набрали максимальний бал на ЗНО

Стали відомі перші результати цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання. Максимальних 200 балів набрали 14 абітурієнтів зі Львівщини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, передає Львівський портал.

Найкращий результат абітурієнти показали на ЗНО з математики – по 200 балів здобули відразу 10 мешканців Львівщини. Ще двоє осіб набрали максимальний бал із тестів із фізики, стільки ж людей – з української мови та літератури.

«Перші результати ЗНО на Львівщині. Це супер, вітаю!», – написала Любомира Мандзій і додала, що кількість львівських абітурієнтів, яка отримала максимальний бал під час тестування, ще неостаточний.

Нагадаємо, у 2018 році 15 львів’ян набрали по 200 балів з ЗНО, ще двоє – по 400 балів із двох предметів. Всі вони отримали грошову винагороду від мерії.

Цього року ті львів’яни, які отримають максимальний бал на ЗНО, отримають по 5000 грн премії. Тим, хто здобуде 400 балів за результатами ЗНО з базових дисциплін, дадуть по 10 000 грн, а на ту молодь, що набере 600 балів із ЗНО, чекатиме премія у розмірі 20 000 грн.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч ЗНО стартувало 21 травня, а завершилось – 13 червня. Додаткова сесія триватиме з 26 червня до 12 липня за окремим графіком.

Результати тестувань обіцяли оприлюднити до 14 червня (математика, українська мова і література, фізика), до 20 червня – з іноземних мов та біології, до 26 червня – з історії України, географії та хімії.