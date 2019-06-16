Як надзвичайники Львівщини готуються до змагань найсильніших рятувальників України

15 червня львівські рятувальники на базі одного з торгових центрів міста провели open-air виставку пожежних машин та відкрите тренування напередодні змагань «Найсильніший пожежний-рятувальник. Кубок Львова 2019». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Найсильніші рятувальники демонстрували швидкість та силу під час виконання обов’язкових для змагань вправ, зокрема, «Силовий тренажер», прокладання робочої лінії і подання ствола на заливку мішені та «евакуація потерпілого». Зазначимо, що під час самих змагань, які відбудуться 22-23 червня у самому центрі Львова, учасники з усієї країни змагатимуться за звання «Найсильнішого пожежника-рятувальника України».

Під час відкритого тренування малеча з батьками змогли оглянути різні типи пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів, та дізнатися чимало нового й цікавого про спеціальне обладнання та захисні костюми, якими користуються рятувальники при виїзді на пожежу.

Усім охочим вдалося поміряти захисне спорядження пожежників, сісти у пожежний автомобіль, увімкнути сирену та відчути себе справжнім вогнеборцем.

Яскравими костюмами та спеціальними масками хімічного та бактеріологічного захисту привертала увагу дітлахів локація «Хімічної лабораторії» від фахівці групи спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та медико-біологічного захисту ГУ ДСНС України у Львівській області.

Також рятувальники встановили охолоджуючу рамку, у якій всі охочі змогли освіжитися у спекотний день.

Надзвичайники запрошують усіх стати свідками змагань найсильніших рятувальників з усієї України. Змагання відбудуться 22 – 23 червня у самому серці Львова – на площі біля Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Фото: ДСНС