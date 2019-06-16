ОСТАННІ НОВИНИ

Як надзвичайники Львівщини готуються до змагань найсильніших рятувальників України

Вероніка Рой

|

15 червня львівські рятувальники на базі одного з торгових центрів міста провели open-air виставку пожежних машин  та відкрите тренування напередодні змагань «Найсильніший пожежний-рятувальник. Кубок Львова 2019». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Найсильніші рятувальники демонстрували швидкість та силу під час виконання обов’язкових для змагань вправ, зокрема, «Силовий тренажер», прокладання робочої лінії і подання ствола на заливку мішені та «евакуація потерпілого». Зазначимо, що під час самих змагань, які відбудуться 22-23 червня у самому центрі Львова, учасники з усієї країни змагатимуться за звання «Найсильнішого пожежника-рятувальника України».

Під час відкритого тренування малеча з батьками змогли оглянути різні типи пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів, та дізнатися чимало нового й цікавого про спеціальне обладнання та захисні костюми, якими користуються рятувальники при виїзді на пожежу.

Усім охочим вдалося поміряти захисне спорядження пожежників, сісти у пожежний автомобіль, увімкнути сирену та відчути себе справжнім вогнеборцем.

Яскравими костюмами та спеціальними масками хімічного та бактеріологічного захисту привертала увагу дітлахів локація «Хімічної лабораторії» від фахівці групи спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та медико-біологічного захисту ГУ ДСНС України у Львівській області.

Також рятувальники встановили охолоджуючу рамку, у якій всі охочі змогли освіжитися у спекотний день.

Надзвичайники запрошують усіх стати свідками змагань найсильніших рятувальників з усієї України. Змагання відбудуться 22 – 23 червня у самому серці Львова – на площі біля Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Фото: ДСНС

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...