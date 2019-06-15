На Донбасі постраждав український захисник

За минулу добу, 14 червня, збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів – із застосуванням зброї заборонених Мінськими угодами. Про це львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 15 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

п’ять рази МАР’ЇНКА – із 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

два рази ПАВЛОПІЛЬ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

населений пункт КРАСНОГОРІВКА – 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети;

поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ – великокаліберні кулемети;

двічі ВОДЯНЕ – автоматичні гранатомети;

околиці ЛЕБЕДИНСЬКЕ – стрілецька зброя;

ПИЩЕВИК – гранатомети різних систем;

поблизу населеного пункту ТАРАМЧУК – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;

ШИРОКИНЕ – станковий протитанковий гранатомет.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 9 разів:

тричі ПІВДЕННЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

ПОПАСНА – міномети калібру 82 мм;

поблизу населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ – автоматичні гранатомети;

ЗОЛОТЕ-4 – 82 мм міномети, гранатомети різних систем;

тричі СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – стрілецька зброя.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 14 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил чотири рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – гранатомет та стрілецька зброя;

АВДІЇВКА – міномет калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” ворог два рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:

двічі СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.