ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі постраждав український захисник

Андрій Котенський

|

За минулу добу, 14 червня, збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів – із застосуванням зброї заборонених Мінськими угодами. Про це львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 15 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

п’ять рази МАР’ЇНКА – із 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

два рази ПАВЛОПІЛЬ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

населений пункт КРАСНОГОРІВКА – 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети;

поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ – великокаліберні кулемети;

двічі ВОДЯНЕ – автоматичні гранатомети;

околиці ЛЕБЕДИНСЬКЕ – стрілецька зброя;

ПИЩЕВИК – гранатомети різних систем;

поблизу населеного пункту ТАРАМЧУК – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;

ШИРОКИНЕ – станковий протитанковий гранатомет.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 9 разів:

тричі ПІВДЕННЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

ПОПАСНА – міномети калібру 82 мм;

поблизу населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ – автоматичні гранатомети;

ЗОЛОТЕ-4 – 82 мм міномети, гранатомети різних систем;

тричі СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – стрілецька зброя.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 14 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил чотири рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – гранатомет та стрілецька зброя;

АВДІЇВКА – міномет калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” ворог два рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:

двічі СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах
Анастасія ПИЖ
Особливості національної торгівлі: як економити  кошти, купуючи продукти у супермаркетах

Прямуючи до супермаркету за продуктами, мешканці Галичини  хочуть обрати безпечні для здоров’я харчі та розумно витрачат...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти
Соломія Головіна
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня: відомі опери та захоплюючі концерти

Цього тижня на сцені Львівської національної опери – урочисте концертне відкриття Фестивалю давньої музики у Львові, а т...

Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості
Олесь ТЯГАЙ
Як на Львівщині функціонує сувора європейська система контролю якості

Питання свіжості та безпеки продуктів харчування під час літньої спеки набуває першочергового значення. У покупців немає...

Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...