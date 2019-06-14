За п’ять місяців львівські поліцейські розшукали понад 220 зниклих дітей

Впродовж п’яти місяців 2019 року до підрозділів поліції Львівщини надійшло 228 заяв про безвісне зникнення дітей. Усі вони були розшукані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як розповідають правоохоронці, після надходження повідомлення про безвісне зникнення дитини, до її розшуку залучається максимальна кількість особового складу поліції.

«До місця її останнього перебування негайно виїжджає слідчо-оперативна група, поліцейські проводять збір інформації про неї та обставини зникнення. В подальшому інформація про зникнення дитини надається усім працівникам поліції, висвітлюється в ЗМІ та Інтернет-спільнотах. До розшуку також залучаються працівники ДСНС, Національної гвардії, у випадку необхідності – водолази та небайдужі громадяни для обстеження району зникнення. Оперативно-розшукові заходи тривають до тих пір, поки місцеперебування дитини не буде встановлено», – пояснюють у поліції.

Окрім цього, допомогу в розшуку надає компанія стільникового зв’язку ПРАТ «Київстар», яка за згодою батьків розсилає своїм абонентам, які перебувають неподалік від місця зникнення дитини, СМС-повідомлення з інформацією про розшук із посиланням на Інтернет-ресурс, перейшовши за яким можна переглянути фото дитини та детальну інформацію.

У випадку зникнення дитини необхідно негайно зателефонувати у поліції за номером 102 або звернутись у найближчий відділок поліції.