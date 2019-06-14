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За п’ять місяців львівські поліцейські розшукали понад 220 зниклих дітей

Вероніка Рой

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Впродовж п’яти місяців 2019 року до підрозділів поліції Львівщини надійшло 228 заяв про безвісне зникнення дітей. Усі вони були розшукані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як розповідають правоохоронці, після надходження повідомлення про безвісне зникнення дитини, до її розшуку залучається максимальна кількість особового складу поліції.

«До місця її останнього перебування негайно виїжджає слідчо-оперативна група, поліцейські проводять збір інформації про неї та обставини зникнення. В подальшому інформація про зникнення дитини надається усім працівникам поліції, висвітлюється в ЗМІ та Інтернет-спільнотах. До розшуку також залучаються працівники ДСНС, Національної гвардії, у випадку необхідності – водолази та небайдужі громадяни для обстеження району зникнення. Оперативно-розшукові заходи тривають до тих пір, поки місцеперебування дитини не буде встановлено», – пояснюють у поліції.

Окрім цього, допомогу в розшуку надає компанія стільникового зв’язку ПРАТ «Київстар», яка за згодою батьків розсилає своїм абонентам, які перебувають неподалік від місця зникнення дитини, СМС-повідомлення з інформацією про розшук із посиланням на Інтернет-ресурс, перейшовши за яким можна переглянути фото дитини та детальну інформацію.

У випадку зникнення дитини необхідно негайно зателефонувати у поліції за номером 102 або звернутись у найближчий відділок поліції.

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