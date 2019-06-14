На Короленка за 50 тисяч гривень відреставрували дерев’яну браму

На вулиці Короленка,2 у Львові у співфінансуванні міста та мешканців відреставрували старовинну, дерев’яну браму. На роботу було витрачено приблизно 50 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

Як повідомляється, відновленням цієї брами займався реставратор Андрій Пулик.

Додамо, що відновлення старовинних брам у Львові відбувається у межах програми співфінансування між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%).

Нагадаємо, на Facebook-сторінці Гарячої лінії міста триває конкурс на визначення найкращої брами Львова після реставрації.

Фото: ЛМР