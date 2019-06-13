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Завтра львів’янам знову прогнозують спекотну погоду

Вероніка Рой

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Завтра, 14 червня, у Львові та області очікується спекотна погода, однак синоптики прогнозують також і короткочасні дощі. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр.

 

«Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень ймовірні окремі короткочасні грозові дощі та град.  Вночі та вранці видимість погіршить слабкий туман. Вітер південно-східний, від слабкого до помірного, вдень під час грози шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі 15 – 20°, вдень 28 – 33° тепла», – йдеться у повідомленні.

Також по території області та місту збережеться надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Про те, як врятуватися від спекотної погоди, читайте за посиланням.

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