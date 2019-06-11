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Рятувальники нагадують, як пережити спеку

Анастасія Мельник

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До Львова нарешті прийшло літо. Тепер львів’яни не знають, як їм врятуватися від спекотної погоди. Про правила поводження у літній період нагадують у ДСНС Львівщини, передає Львівський портал.

 

Рятувальники підготували декілька рекомендацій, як врятуватися від спеки:

1. Люди з підвищеною чутливістю до спеки мають залишатися у прохолодних або кондиційованих приміщеннях протягом того часу, коли сонце перебуває у своїй найбільш активній фазі з 12 до 16 години.

2. При використанні у приміщеннях вентиляторів та кондиціонерів застерігайтеся протягів та переохолодження.

3. Рекомендується вживати збільшену кількість води та інших безалкогольних напоїв для попередження зневоднення організму.

4. Для компенсації втрат рідини та мікроелементів рекомендується вживати: підсолену та мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочна сироватка), соки, несолодкі відвари ягід та фруктів, зелений чай.

5. При можливості обмежити фізичні навантаження, особливо під відкритим сонцем та в години найбільшої спеки.

6. У житлових та службових приміщеннях рекомендується проведення щоденного вологого прибирання.

7. В період літньої спеки потрібно обирати одяг з легких та натуральних матеріалів, носити головні убори, а також слід уникати тісної одежі.

8. Щоденно приймати душ . Адже, спека – це той період, коли можна не обмежувати проведення водних процедур.

9. Вживати їжу, що легко засвоюється, з багатим вмістом вітамінів та мінеральних речовин, надавати перевагу овочам та фруктам, уникати вживання алкоголю, особливо це стосується важких алкогольних напоїв.

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