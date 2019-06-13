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Укрзалізниця запустила потяг до Болгарії за 100 євро

Анастасія Мельник

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Із червня у складі поїзда білоруських залізниць  №451/452 Мінськ–Варна курсує купейний вагон Укрзалізниці, яким можна подорожувати з Києва до Болгарії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі компанії.

 

Зокрема, зі столиці поїзд курсуватиме 15, 22, 27 червня,  4,  9,  16, 21, 28 липня, 2, 9, 14, 21, 26 серпня, 2 та 7 вересня. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 12, 17, 24, 29 червня, 6, 11, 18, 23, 30 липня, 4, 11, 16, 23, 28 серпня, 4 та 9 вересня.

«Також завдяки цьому маршруту пряме залізничне сполучення з Болгарією мають мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Чернівців та інших міст, де поїзд зупинятиметься», – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Проте, як пояснили Львівському порталу у довідковій службі Укрзалізниці, наразі квитки зі Львова не продаються, лише з Києва.

Вартість квитка в одну сторону обійдеться туристам у 3 200 грн, а час у дорозі займе 38 годин.

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